Lugejakiri | Soodne või mitte? Poes kilohinda ei osata vaadata 

„Mul on õde samasugune. Ta on minust kümme aastat noorem ja temaga poes käies meenutan talle pidevalt, et odavam pole enamasti see, mille hind suurelt ja soodsalt esile toodud on. Aga ta läheb ikka alt,“ kirjeldab ta.

„Uurisin hindu ja võrdlesin kahe erineva firma tooteid. Ühe hind oli soodsam, aga kilohinda vaadates selgus tõde, et tegelikult oli tegu kallima tootega. Teine firma pakkus soodsama kilohinnaga ka suuremat kogust hakkliha. Loomulikult haarasin selle firma oma, kes pakkus rohkem ja kokkuvõttes tahtis vähem raha. Tulid minu kõrvale noored, kus mees hõikus kohe, et tuleb soodsam hakkliha pitsa jaoks võtta. Aga tegelikult haarasid nad kaasa kallima toote. Ei hõikunud ega asunud selgitama midagi. Kodus mõtlesin, et vahepeal oli hullult teemaks see kokkuhoid ja aegunud toodete söömine, mida varuti mitmesse külmikusse, aga tegelikult peaks inimestele ehk õpetama esiti kõige lihtsamaid asju. Näiteks hinda vaatama ja võrdlema. Võibolla vajaks see selgitust juba varakult ja näiteks koolis. Aga kuidagi nadi on taolisi hetki kogeda ja mõelda, et kas nii lihtsa asjaga panevad meie haritud noored tõesti nii mööda,“ avaldab Laura arvamust.