Lugejakiri | Tahad või ei, aga puugist lahti ei saa! 

Hommikul märkas mees, et üks puuk on koera silmalau sisse end imema asunud.

„Üritasin seda sealt eemaldada ja tõmmata, aga koer ei püsi ju paigal. Liigutab silma, pead, keha. Pool tundi jamasin, kuni koeral kah kõrini sai. Hakkas jubahoiatama ja urisema, et ta rahule jätaksin. Eks oli hell kohta ka,“ jättis Matu koera ja puugi selleks päevaks rahule.

„Algus oli kõik ilus ja rahulik. Aga hoia koeral pead ja silma kinni, et saaks siis veel puuki kah tõmmata. Võimatu! Isegi sõbrannaabistav käsi ei aidanud, sest pead võid ju hoida, aga silma sa paigal ei hoia. Tahad või ei, aga puugist lahti ei saa! Nii jäigi see puuk meist ootama hetke, mil koer suureks paisunud puugi ära kraapis,“ selgitab Matu.

„Ma tahan öelda, et ei ole see puugi eemaldamine midagi niivõrd lihtne. Kui ma sellele verest paisunud puugile mõtlen, siis ega pole see puugi eemaldamine sugugi lihtne. Pigem tasub ikka ennetada.“