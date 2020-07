PEREGA REISILE | Seikluslik päev Pärnumaal põnevaid talusid külastades 

Teispere talus Foto: Tarvo Alev

Suure jutustamise käigus oli vihm jäänud nõrgemaks ja Malle tõi meile vihmakeebid, et saaksime teha väikese ringreisi. Selles talus oli igal ruutmeetril oma lugu ja perenaine võis rääkida pikalt ja kõigest – isegi igal põõsal on eraldi ajalugu, sest kõik on neil enda poolt istutatud ja kasvatatud. Käisime saarel, mis asub keset tiiki, kus oleks ilusa ilmaga võimalik sõita SUP-lauaga ja ka ujumas käia. Seejärel on väike küngas, kust on tehtud lastele rada tiheda „kuusemetsa“ alla – seal on lastele väike matkarada ja erinevad atraktsioonid, mille lõpus känd, kus sees ootasid lapsi kommid. Puude vahelt välja jõudes võtsid meid vastu viis lammast, kes ootasid aplalt leivapalukesi, mida lapsed neile toita said. Sealt edasi tegime ringi peale kogu talule, kus puude küljes on erinevad kellad, mis igaüks on ristitud pere lastelaste nimedega – samuti on igal lapsel oma ronimispuu. Lõpuks jõudsime ringiga tagasi algusesse, kus on puurid erinevate loomade ja lindudega. Seal on nii haned, kuked-kanad, aga ka faasanid ja pisikesed faasanitibud. Loomadest kõige põnevam on vaadata ehtsat pesukaru, kes mööda võret üles-alla ronib ja siis oma käpa välja sirutab, et sõrmedega võtta perenaise käest leiba. Veidi aja pärast saab ta veel maiustamiseks faasanimuna, millega pikalt enne mängib ja keerutab, kuni siis osava liigutusega koore katki teeb ja asub maiustama. Jäneseid saavad lapsed ka ise paitada ja katsuda, kui pehme ja õrn on nende karv.

Teispere talus Foto: Tarvo Alev

Uurisin perenaise käest ka seda, kes on need turistid, kes seal talus käivad ja keda nad sinna ootavad. Saime teada, et sinna on oodatud kõik – just lastega pered – ja seal on peetud nii laste sünnipäevi, jõule, aga ka isegi pulmapidusid ja muid üritusi. Kuigi perenaine oli olekult väga optimistlik, siis oli selgelt näha, et see aasta on eelnevatest erinev – tänu viiruseteemale on külastajaid vähe ja nende sooviks oleks kindlasti rohkem külastajaid vastu võtta. Siinkohal teengi üleskutse, et minge ja külastage seda paika – laste peale on seal väga palju mõeldud, sest algselt ehitatigi talu üles oma pere lapsi silmas pidades ja ka nüüd on seal nii oma lastelaste, aga ka võõraste laste peale mõeldud.

Kahe talu külastamine oli meid juba päris ära väsitanud, aga plaanis oli veel käia Küti-Uuetoa linnufarmis, mis asus sealt ca 20km kaugusel. Enne aga käisime kiiresti poes, et lapsed saaksid kiirelt kõhud täis süüa ja siis oleks ka rohkem jaksu ja energiat, et veel üks külastus ette võtta.

Küti-Uuetoa linnufarm