PEREGA REISILE | Retk läbi Harku valla – ülikaunid Eestile mitteomased loodusvaated 

Erinevaid mõtteid oli meil väga palju kuni ma juuni keskel pakkusin välja võimaluse teha üks pikem ringreis ja selle raames rohkelt väga erinevaid pilte. Valisin välja trajektooriks meie koduse Harku valla ja just sellised paigad, kus vähem käiakse ja osasid võib-olla üldsegi ei teata. Harku valla kaunites paikades käin päris palju fotosessioone tegemas, sest siin on enam-vähem kõike – kaunist metsa, huvitavaid mereäärseid paiku, pankrannik ja väga erilised liivakivist seljakud, uhked mõisad ja hoovid, ilus jõgi ning palju muudki. Fotosessioonideks looduses lausa ideaalne paik ja mis kõige olulisem – kõik paigad asuvad üsna lähestikku ning seega saab fotosessiooni korraldada nii, et käia mitmes erinevas võttepaigas ja tulemuseks väga erinevad pildid.

Veel enne kui kirjeldan meie päeva, siis lühidalt tutvustan seda fototööd, mida teeme sisuliselt kogu perega – väga paljudel välisessioonidel on laps või lapsed meiega kaasas ja mitmetel kordadel on suuremad lapsed ka abiks olnud. Kui fotosessioonid toimuvad meie koduses stuudios Tabasalu südames, siis on ka seal Lisette alati juures. Raili on abiks kleitide valikul ja klientidele kleitide selgapanekul ning sättides nad kenasti valmis – ka lokkide tegemine on üsna tihti see, mis on tema ülesandeks. Välisessioonidel aitab ta valguse peegeldamisel, tossupommide süütamisel ja mistahes muude detailidega, mille osas parajasti abi vajan.

Meie fotostuudio eesmärgiks on pidevalt areneda ja ennast ületada. Näiteks lastele suunatud ainulaadses Muinasjutustuudios püüame välja mõelda pidevalt uusi temaatikaid, ehitada uusi rekvisiite, otsida uusi põnevaid detaile ja pidevalt paigutada stuudiot ringi, et pildid tuleksid ainulaadsed ning põnevad. Ka välisessioonidel – olgu need siis perepildistamised, lapseootuse fotosessioonid või ilusessioonid paarile või üksinda – püüame alati otsida uusi põnevaid kohti ja luua pilte, mis on kõikidest eelnevatest erinevad ja loomulikult ka paremad. Minu eesmärgiks pole just alati peegeldada reaalsust võimalikult ehedalt, vaid pigem just loovamalt ja muinasjutulisemalt – nii inimesi kui ka olustikku – seega mängin hilisemal töötlusel julgelt värvide ja kontrastidega – küll aga püüan juba pilti tehes saada kõik detailid paika, et hilisemat töötlemist oleks võimalikult vähe. Palju on ka neid nüansse, mida photoshopis polegi võimalik muuta – näiteks valgus modellide asetused, poosid, näoilmed, pildi kompositsioon jms peab olema paigas juba pilti tehes, sest neid asju hiljem muuta pole võimalik.

I Maailmasõja aegne varjend ja Naage koopad

Oma fotoretkega alustasime laupäeval kell 16.00 Tabasalu keskelt ja liikusime kahe autoga, millest meie omas olime meie Railiga, Lisette (2,5a) ja Marek (11a) ja teises Mart ja Kristel. Sõitsime esmalt I maailmasõja aegsete kaevikute ja varjendite juurde, mis asuvad Naage tee ääres üsna sellises kohas, mis on päris korralikult varjatud ja kuhu pole ka ühtegi viidet. Seal vaatasime üle riietevalikud, mille osas sai ühiseks otsuseks „punane stiil“ ja teemaks mõnevõrra humoorikamad ja lihtsamad pildid. Asukoht on seal pildistamiseks tegelikult üsna keeruline, sest kõrge mäeserva sisse rajatud betoonist varjend jätab keskpäevase terava päikesega tugeva varjujoone ja eraldab selle ees oleva mäeserval oleva ala justkui kaheks. Kokku tegime seal neljas erinevas stseenis ja liikusime edasi. Küll aga on sealne koht väga eriline ja põnev, sest sellist vaatamisväärsust ei kohta just iga päev – mäe serva sisse on ehitatud betoonist varjend, mis esmapilgul on üsna märkamatu, aga lähedalt vaadates on see ikka päris suur ja võimas.

Foto: Tarvo Alev

Veidi maad sealt Türisalu poole liikudes on mäe sees Naage koopad, mis on ka väga vahvaks vaatamisväärsuseks ka ilma fotosessioonita. Mart ja Kristel vahetasid kiirelt riided ja seekordseks valikuks olid veidi pidulikumad riided, et tekiks põnev kontrast ürgse koopa ja nende väljanägemise vahel. Koopas sees on mõnusalt jahe temperatuur ja väga niiske ning kohati lausa märg, sest koopa laest tilgub pidevalt vett, mis muudab savise maa üsna libedaks. Koobas on päris sügav ja madal ning selle kõige kaugemas tipus on üsna kummaline vaatepilt – seal on valge laud, 2 tooli ja laual Buddha kujud, lipp ja tegemist justkui kellegi templil või altariga. Igatahes tekitab see üsna kõheda tunde, kui sinna vaid taskulambi valgel siseneda – kui mingist nurgast peaks veel mõni kõhedam hääl kostma, siis võib eeldada, et nõrgema närviga inimesed tormavad kiiresti välja või kohe peale seda, kui on oma minestusest üles ärganud.