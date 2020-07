IDEAALNE SUVEPÄEV | Liis Velsker: 90 protsenti ajast tuleks olla õues! 

Terviseentusiastist suunamudija Liis Velsker tunnistab, et kuigi koroona tõttu jäi tal reis ära, siis selle pärast ei ole mõtet viriseda. See tema suvenautimist küll kuidagi ei mõjuta.

Suunamudija sõnul tuleks peale koroonakriisi omasid toetada, et kõik jälle jalad alla saaksid. “Minu jaoks on suvi selleks, et 90 protsenti ajast õues olla, ja seda ma ka kindlasti teen. Mina naudin suve, süües marju, tehes trenni, külastades meie armsat kodumaad ja puhates kindlasti meie linnades!" räägib ta.