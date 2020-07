IDEAALNE SUVEPÄEV | Keili Sükijainen pakib bikiine: lendan oma unistuste kohta! 

Keili Sükijainen tunnistas, et soovib tänavu suve veeta rahulikumalt kui eelmistel aastatel. “Tänavu kavatsen võtta suve kindlasti palju rahulikumalt kui varasematel aastatel, kui võis juhtuda, et juba suve alguses on suurem osa nädalavahetusi sisustatud festivalide, reiside ja muude plaanidega. Ma nii naudin seda rahu ja vaikust! Ausalt kohe. Aitab sellest kiirustamisest ja tormamisest," leiab ta.

Telenäo sõnul veedab ta suve sel aastal võimalikult palju Eestis, kuid selle kõrval on teda ootamas väike välisreis. "Kuigi koroona tühistas mitmed mu kevadised lennud ja ühe kauaoodatud puhkuse suve alguses, siis suve keskele plaanitud reis kõigi eelduste kohaselt siiski toimub. Minu seiklejahing ei jõua ära oodata kui saan koos sõbranna Katri Katsiga bikiinidele hääled sisse ajada ja kuuma päikese alla lennata," rääkis ta. Kuhu täpsemalt staar reisib, saab näha juba juulis. Vihjeks ütleb ta, et see on tema unistuste sihtkoht.