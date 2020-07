SUUR SUVITAJATE VÄLIMÄÄRAJA: kuidas naudivad suve grillkanad, Facebooki-lembesed rohenäpud ja automatkajad? 

Nad on juba aprillis esimese kuumaga Pirita ranna põõsaste vahel tuulevarjus ja grillivad ennast. Teiseks juuniks on nad kindlasti pruunid, ja juba varemgi. Kui sina saad sellise jume heal juhul suve lõpuks, siis tema on grillkana viie päevaga. Tervislikust päevitamisest ei tea ta midagi, sest Eestis ei ole tema sõnul kiirgus nii hull. Ta kannab kehale päevitusõli, mille päikesekaitsefaktor on maksimaalselt 6. Vahel pritsib end vaid veega. Kõige olulisem on tema sõnul aga pärast hoolikalt niisutada ja kreemitada, et päevitus ikka püsiks.