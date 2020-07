Unistuste elluviimiseks pole eales hilja! Lauluõpetaja Anneli õppis õeks: „Verd pole ma kunagi kartnud.“ 

Anneli (47) lõpetas aastate eest muusika- ja teatriakadeemia klassikalise laulu erialal ning töötas Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja WAFi laulukoolis vokaaltehnika õpetajana. Ent paralleelselt muusiku tööga paelus teda alati ka meditsiin – ja seda just täiskasvanuks saades. Kui kellelgi kuskil midagi juhtus, oli just Anneli see, kes hakkas alati olukorrale lahendust otsima.