Naisteleht Horoskoop 8.-14. juuli Naisteleht , täna, 05:00 Jaga: M

Foto: Pixabay

JäärTunned end enesekindlalt ja oled täis tegutsemistahet. Sinu sisemine tuli on nüüd eriliselt särama löönud ning vajab loomingulist väljendust. Oled väga mänguline ja riskialdis.Pane tähele! Hea aeg lastega olemiseks-toimetamiseks. Lapselike tegevuste kaudu tunned rõõmu lihtsatest ja väikestest asjadest – see on üks viis, kuidas elu nautida. Keskendu tegevustele, mis pakuvad naudingut.