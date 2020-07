LUGEMISSOOVITUS | Kas põgenemine vaimsete praktikate maale ikka toob oodatud hingerahu? 

Mirt, Luukas ja Johan, kes justkui peaks nautima oma elu kõrghetke, on aga kõik omal moel hoopis ummikusse jooksnud. Televisioonis operaatorina töötav Mirt vaevleb migreenihoogude käes ning tunneb end kindlalt vaid kaamera taga olles. Teda painab minevikusündmus, millest ta ei saa üle ega ümber, ja ta ei tea, kas ta tahakski seda. Andekas muusik ja helirežissöör Luukas satub allakäigutrepile, kui tema esikalbum plagiaadiks tembeldatakse. Pärast seda pole mees ennast veel kordagi jalule saanud. Ebakindlus ei lase toimida ka suhtel naisega, keda ta justkui armastab, aga samas ei ole ta ka selles kindel. Aastate eest Saksamaale elama ja režissööritööd tegema suundunud Johangi ei suple just elumere lainetel – lisaks sellele, et ka teda painab minevikus juhtunu, ei ole ka mehe tervis korras.

„Mäe tippu ja tagasi“ (Varrak, 2020) on Tallinna Linnateatris dramaturgina tegutseva Triin Sinissaare esimene romaan, mis on autori enda sõnul paljuski inspireeritud kahest reisist, kus tal õnnestus käia – India ja Bhutani pühapaikadesse ning Ladakhi kloostritesse. Seetõttu ei olegi imestada, et raamatut lugedes oleks justkui ise seal kõike seda kogemas. Tõeliselt kaasahaarav lugu kolme noore inimese eneseotsingutest, hirmudest ja ka lahtilaskmisest.