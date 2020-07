Inimesed Kunagine menulauljatar Ele Kõlar: ei oleks oodanud, et pensioniaeg võib olla nii tegevusrohke ja põnev! Helina Piip , täna, 07:17 Jaga: M

GALERII

IKKA TUNTAKSE ÄRA: «Nooremad mind enam ei tunne ja mina ei tunne sellest ka puudust. Siiski on üsna meelitav, kui minuealised üllatavad ja tunnevad huvi. Vahel on see ka mõne ukse avanud. Olen tänulik.» Foto: Stanislav Moshkov

Tarvis on vaid veidi rohkem aega ... nii laulsid õed Ele ja Kaja Kõlar juba 1980ndatel loos «Naerusuu». Ka aastakümneid hiljem ei tea Ele, mis on igavus. «Päevad jäävad lausa lühikeseks, et kõik plaanitu ära teha,» sõnab elurõõmus naine, kes tahaks aina uusi kogemusi endasse ahmida.