Ingeri lemmik suvine riideese ütleb nii mõndagi tema iseloomu kohta! 

„Eesti laulul“ osalenud muusik Inger räägib enda lemmikust suvisest riideesemest, mille ta soetas reisil olles: „Tegemist on ujumispükstega, kuid mulle meeldib nendega ka niisama käia,“ ütles ta. „Paar aastat tagasi käisin perega Lõuna-Prantsusmaal ja poodlemise käigus need vahvad püksid mulle silma jäidki,“ räägib Inger.

Foto: Erakogu

Tegemist on ujumispükstega, kuid Ingerile meeldib nendega ka niisama käia. Ingeri sõnul on need väga mugavad ja mis peamine, need on tema lemmikvärvi – kollased.

Ilmselt on kollane ka Ingerile lauljakarjääris õnne toonud. Võis ju teda näha nii "Eesti laulu" kontserdil kui ka reklaampiltidel just kollast värvitooni rõivaid kandmas. Ingeri kollased sokid on justkui tema tunnusmärk.

Eesti Laulu teine poolfinaal Foto: Erlend Štaub

Muide, stilist David Zyla, kes on riiete värvidest suisa terve raamatu kirjutanud, peab kollast õnnelikkuse ja rõõmu sümboliks. Oma raamatus "Color Your Style" tutvustab ta uurimust, mille järgi suurendab kollase värvi nägemine ajus serotoniini ehk nn õnneaine tootmist. Samuti pidada see kiirendama ainevahetust ja tõstma tuju. Zyla toob välja, et kollane on tähelepanu tõmbav toon ning selle kandjad on sageli aktiivsed, seiklusjanused ja loomingulised inimesed. Kõlab küll nagu Inger!