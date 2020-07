AVASTA KÕRVEMAAD: Aegviidus avas uksed tervisedepoo 

„Kui üle Eesti on mitmed depoohooned tühjalt seismas või lagunenud, siis Aegviidus otsustasime anda ajaloolisele hoonele uue elu. Meil on aastaringselt head sportimisvõimalused ja 65kilomeetrine hooldatud matkaradade võrgustik,“ loodab Anija abivallavanem Enn Pung tervisedepoo avamisega tuua matkapealinna Aegviidu veelgi nähtavamalt Eesti kaardile. Näiteks pere väiksematele liikmetele on jõukohane raudteejaama lähedalt algav 1,5 km pikkune Sõõriksoo looduserada.