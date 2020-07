VIDEO | VÕLUVAD SUVESOENGUD: juuksur õpetab punuma nelja põnevat patsi 

Keerutatud köis ehk twisted rope braid

Selle soengu jaoks tuleb alguses teha hobusesaba. Seejärel jaga juuksed kaheks võrdseks salguks ning hakka keerutama välimist salku päripäeva. See nõuab natuke jõu rakendamist, et keerd lahti ei läheks. Kui keerd on valmis, tõsta see üle sisemise salgu teisele poole. Samamoodi tuleb keerata ka teist salku päripäeva, hoides esimest kinni, ja siis see uuesti üle tõsta. Nii kordad seda tegevust, kuni jõuad kõige lõppu.

Twisted rope braid Foto: Merilin Ulm

Lõpus kinnita pats jällegi patsikummiga ning vaatamata sellele, et see pats on juba väga peen, saab seda teha veel huvitavamaks. Selleks hakka salke erinevatest kohtadest välja tõmbama ning tee seda peegli ees, sest siis näed kõige paremini, kust ja millist salku välja tõmmata.

Draakonipats ehk dragon braid

See pats on ilmselt kõige keerulisem nendest neljast, kuid kui see õnnestub, näeb see uskumatult äge välja.

Dragon braid Foto: Merilin Ulm