Saatejuht Ingrid Teesalu: „Mul on enda jaoks esimest korda aega.“ 

«Ta on mu kihlatu, aga olen harjunud ütlema peika,» lausub Ingrid (30), kes varakevadel kihlus Uus-Meremaalt pärit sisekujundaja Keith Orchardiga (34). Noortel sellist suhtumist ei ole, et nüüd on asi ametlik. Üks on kindel, kaugsuhtes on paaril n-ö must vöö, sest neli aastat pendeldati Tallinna-Londoni vahet. Äsja kolis Keith Tallinnasse ja kuigi päris merekonteineri jagu asju tulevase kaasaga kaasa ei tulnud, möönab Ingrid, et ühtäkki muutus pisike korter kuidagi eriti väikseks. Pidi nuputama, et kõik ära mahuks. «Paras segadus oli kodus,» ohkab ta.