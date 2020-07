IDEAALNE SUVEPÄEV | Merilin Mälk: kõik on nii põnev! Ma olen nii elevil, mis veel edasi! 

"Ja ausalt, see kõik on nii põnev. Päris busy life (hõivatud elu – ingl. k.) on olnud juba terve juunikuu. Ja ma olen nii elevil, mis veel edasi," räägib ta. Laulja sõnul jääb senine kodukant Saaremaa talle aina kaugemaks, kuna töö ja peika on Tallinnas.



Laulja tõdes, et koroona on tema plaane mõjutanud ning see mõju pole siiani lõppenud. "Juba eksamid lükkusid ju suve peale ja jaanid oleksin tahtnud veeta kuskil suuremal üritusel, kus on lubatud palju inimesi."



Merilini jaoks on ideaalne suvekoht Saaremaal tema maakodus Tagarannal: "Meil on siin armas suvila, mis asub otse mere ääres." Laulja sõnul veetis ta koos sõpradega mõnda aega seal puhkust ning see oli väga meeldiv, kõik jäid reisiga rahule. "Siin on nii ilus loodus, saab grillida, ujuda, jalutada põnevates kohtades, mängida palli jne," räägib ta.