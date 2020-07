TAHAD OLLA PRODUKTIIVSEM? Need 9 hommikust harjumust aitavad sellele kaasa! 

Tahame seda tunnistada või mitte, tõde on see, et riietus on oluline osa enesetundest. Eriti kui töötame kodus. Kerge on jääda terveks päevaks pidžaamasse, aga tegelikult tuleks ka kodukontoris ennast veidi lille lüüa. See muudab päriselt mängu! Muidugi ei tule selga panna kontoririietust – pliiatsseeliku ja triiksärgi võid kappi jätta –, aga pane endale selga mõnusad lühikesed püksid ja lemmikpluus. Nii tunned ennast mugavalt ja enesekindlalt.