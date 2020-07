Ilu ja mood See 70ndate trend on selle suve hitt! Toimetas Andra Nõlvak , täna, 11:29 Jaga: M

GALERII

Foto: Zara

Kõik vana tuleb varem või hiljem uuesti moodi. Üks trend, mis sellel suvel naasnud on, on 70ndate vintage lilleprindid. See on muster, mis on tihti kuulunud kategooriasse: rõve. Kuid ärge laske sellel end heidutada, sest ajad on taas muutunud.