Suhted SOOVID SAADA EDUKAKS? Need 5 soovitust aitavad sellele kaasa Toimetas Andra Nõlvak , täna, 15:46 Jaga: M

Foto: Daria Shevtsova / Pexels

Oled sa mõelnud, mis on see valem, mis teeb ühest naisest eduka naise? Ta on enesekindel, teab, mida tal pakkuda on ja on valmis riskima. Ta tunneb oma nõrkusid, kuid ka seda, kuidas nendest hoolimata oma eesmärgid saavutada.