5 asja, millest tuleb kaugele hoida, et olla produktiivne 

Me ajame tihti sassi „kiire“ ja „produktiivse“. Jah, saab olla mõlemat, kuid kiirus ei tähenda alati tingimata produktiivsust. Kui sa oled teadlik asjadest, mida mitte teha, keskendud automaatselt rohkem sellele, mida tuleb teha. Careergirldaily.com on kirja pannud 5 asja, mida produktiivsuse huvides tuleks mitte teha.

Pikk tööaeg ei tähenda, et saaksid rohkem tehtud. Pead veenduma, et tegutsed tööajal efektiivselt. Inimene suudab tõhusalt töötada vaid teatud aja, nii et 16tunnine tööpäev ei tähenda, et saaksid rohkem tehtud kui 8 tunniga. Seega, keskendu oma tööle päris tööajal ja kasuta siis aega efektiivselt.