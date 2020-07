Mallukas julgustab naisi: ärge materdage ennast, et teil on rasvkudet. Otsige parem mees, kes teid lummavaks kiidab 

„Ja sellised hindajad tulevadki justnimelt sellest, et üldstandard on konkreetselt bikiini fitness XXS keha, kus väiksemgi volt = ülim julgus universumis eksisteerida,“ kirjutab ta oma blogis.

„Esiteks, ma TEEN midagi. Teiseks: mitte kunagi ei tohiks teise inimese keha kellelegi teisele nii korda minna, et seda kommenteerida. Ma ei julgeks naisterahva käest küsida, et kas ta on rase ka juhul, kui imik mulle vagiinast otsa vahiks. Konkreetselt ignoreeriksin ja teeks muud juttu, kuni inimene ise mainiks, et kle ma sünnitan, viitsid, aita, haha.

Mulle tundub kuidagi nii loogiline see, et kui mulle midagi oma keha juures VÄGA närvidele käib, siis ma muudan seda. Ja kui ma ei taha seda muuta, siis järelikult ma olen sellega okei. Mina, muuseas, olen oma kehaga väga okei. Ainukene põhjus, miks ma tahtsin paar kilokest alla saada, oli see, et ma olen 30 ja iga aastaga on seda aina raskem teha. Kena oleks ju mingi trenniharjumus sisse saada endale, et 50aastasena mitte mööda ilma ringi lödiseda. Mitte selle pärast, et ma looks endale illusiooni, et kogu maailm mind 24/7 vahib ja ma kodus looteasendis nutma peaks. Selliseid taktituid kommenteerijaid leiab alati, igaühele. Mitte ainult influencer'itele. Aga minu meelest on täiesti normaalne selline jutt lihtsalt ära unustada ja edasi elada, sest halloo, see on SINU keha, mitte mingite lambijorsside oma.

Kõik need tänapäevased drepressioonid ja toitumishäired jne, need on väga tõsised asjad ja ma saan vaid tänulik olla, et ma nendega maadelnud ei ole, aga teate, miks ma ei ole? Sest ma olen faking normaalne inimene, kes teab oma väärtust ega pane seda ühele pulgale enda välimusega. Thats it. Ma tahan, et te kõik vaataksite ennast peeglisse ja mõtleksite, et jumala eest, mul on jumala NORMAALNE naise keha. Laske sellel vaesel kehal ka olla, ta ka ainult inimene,“ kirjutab ta.