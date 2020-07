10 asja, mida naine peaks näohooldusest teadma! 

"Rasust nahka on kõige keerulisem hooldada, sest sellist nahka kiputakse liigselt tugevaid toimeaineid sisaldavate toodetega puhastama ja nahapinna niisutamine unustatakse ära. Nii võib kujuneda olukord, kus rasu tekib pidevalt juurde, kuid naha pind on kuiv," märgib Carmen.

"Vastupidiselt levinud arvamusele ei taha tundlik nahk liiga "rammusaid", suure õlisisaldusega kreeme," nendib Carmen. "Vananeva näonaha puhul aga unustatakse tihtipeale ära, et ka selle nahatüübi korral tuleb nahka regulaarselt koorida."

Dekoratiivkosmeetika puhul võiks eelistada kõrgekvaliteedilisi mineraalkosmeetikasarju, sest need tooted ei põhjusta kunagi dermatoloogilisi probleeme ega sisalda täiteaineid, nagu talk, mis kuivatab naha välispinda," soovitab Katrin.

"Koorimiskreeme, eriti just teralise konsistentsiga koormiskreeme, ei tohiks liiga tihti kasutada – koorimine tekitab naharasu juurde, kuna nahka hõõrudes rasunäärmed aktiviseeruvad.

Koorimiskreem on hädavajalik nahahooldusvahend kuiva ja vananeva nahatüübi puhul, kui rasueritust on vaja stimuleerida ja rasu tootmist suurendada.

Sellisele nahale on koorimisprotseduurid isegi vajalikumad kui noorele ja segatüüpi nahale," kinnitab Carmen. "Koorimiskreemi toimeaineks võiksid sel juhul olla happed, koostis ei tohiks olla teraline."

Just puhtal nahal on loomulik kaitsekiht kõige tugevam ja naha pinnale sattunud kahjulikel bakteritel pole võimalustki naha sügavamatesse kihtidesse pääseda. Nahk püsib kauem niisutatuna ja isegi päikesekiirguse kahjulik toime nahale on väiksem.