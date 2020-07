LUGEMISSOOVITUS | Õudselt põnevat lugemist 

Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest. „Sosinamees“ (Pegasus, 2020) on kõhedusttekitav lugu lapsepõlve olulisusest täiskasvanuelu kujunemisel. Seekord mõjutavad sündmusi erinevate põlvkondade isade ja poegade suhted. Tegu pole sugugi selgelt hea-kurja võitlusega. Nagu päris elus, mõjutavad erinevad eluraskused nii hea kui kurja poole peal. Tavalisel inimesel on raske mõista, kuidas ikkagi saadakse sarimõrvariks. Seekordne lugu on eriti salapärane, ihukarvu tõstvalt karge. Võiks ju arvata, et tegemist on eriti haige fantaasiaga, aga tegelik elu on ju näidanud, et inimene võib olla väga hirmus kiskja. Raamat sobib lugemiseks neile, kellele on varasemalt meeldinud näiteks Jo Nesbo karged teosed („Lumememm“). Mõjub nagu sahmakas jääkülma vett.