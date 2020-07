Sooloseks võib teha head nii endale kui ka paarisuhtele  

„Sooloseksi on aegade jooksul väga erinevalt suhtutud, varem lausa perverssuseks ja tervisele kahjulikuks peetud,“ nendib seksuaalterapeut Mare Pruks. „Paljude inimeste jaoks on eneserahuldamine ka praegu tabuteema ja vastuvõetamatu tegevus. Seksuaalsuse väljendustesse ja naudingut pakkuvatesse tegevustesse on tänapäeval aga üldiselt avatud suhtumine.“