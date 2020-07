LUGEMISSOOVITUS | Suveõhtutesse sobiv põnevik, mis sisustab valgeid öid 

"Minu viimane vale" (Rahva Raamat, 2020) tegevus hargneb suvelaagris ja see sobib ideaalselt suveõhtuteks lugemiseks. Kes pelgab, et ehk jääb kõhe tunne hinge, võib raamatu ette võtta ka päevasel ajal, ent käest panna on seda märksa keerulisem. See haarab endasse esimesest leheküljest.

Põnevate süžeekäikudega teos, mis pakub palju kaasamõtlemist, on tõesti lummav. Kuigi korraks tekib aimdus, kuidas võiks kogu lugu laheneda, tegelikkuses õiget mõtet pähe ei tule. Samuti on tegemist äärmiselt mõnusa tempoga kulgeva raamatuga. Lehekülg lehekülje järel neelab see su endasse.

Ja siis hakkad sa mõtlema, kui paljud asjad elus on tegelikult nii, nagu nad paistavad? Inimesed need, kellena nad end esitlevad? Millal me lõpuni kedagi uskuda ja usaldada saame? Kas üldse saame?