Noored ameeriklased seksivad vähem kui eales varem 

The Guardiani teatel puudutas ajakirjas Journal of the American Medical Association avaldatud uurimus aastaid 2000–2018. Küllap on koroonapandeemia vahekordade arvu veelgi vähendanud. „Seksuaalne aktiivsus vähenes ka 25–34aastaste meeste-naiste seas,“ seisab raportis. Teadlased usuvad, et noored ei kibele enam täiskasvanuellu astumisega. „Kohtamas käia ja seksiga tegelda on raskem, kui sa pole oma vanematest majanduslikult sõltumatu,“ lisas San Diego ülikooli psühholoogiaprofessor Jean M. Twenge. „Lisaks on nüüd palju rohkem valikuvõimalusi, mida oma õhtuga peale hakata, ning vähem seksi algatamise võimalusi, kui mõlemad partnerid on hõivatud sotsiaalmeedia, elektrooniliste mängude või seriaalimaratonidega.“