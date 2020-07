Jooga toob voodisse särtsu juurde 

„Jooga aitab meeli rahustada ja fookustada, et oleksid rohkem hetkes, ergutab vereringet, edendab regulaarselt tehtuna positiivset kehapilti, suurendab paindlikkust ning aitab kehaga taas sidet leida.“ Mõned joogapoosid peaksid intiimelule eriti hästi mõjuma. Moore soovitab poolsilda, mis tugevdab selga, reisi ja tuharaid, aga ka vaagnapõhjalihaseid. Mida tugevamad viimased on, seda võimsam on orgasm. Ka kassi-lehma-painutused tugevdavad peale seljalihaste ka vaagnapõhjalihaseid ja masseerivad siseelundeid. Allavaatava koera poos lõõgastab lülisammast, rahustab ja annab jõudu. „See kõik on seksiks vajalik.“