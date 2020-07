PEREGA REISIL | Lugu sellest, kuidas mõne vihmaussi eest on võimalik saada ülimõnus elamus paadiga suvisel Kuremaa järvel Jõgevamaal 

Foto: Tarvo Alev

Meil õnnestus näha seal ka suurt pruunkaru, kes oli sättinud end istuma täiesti aia äärde nii, et teda sai lausa paari meetri kauguselt vaadata. Põhjapõdra puuri ääres oli paras hämming, sest loom tegi väga naljakaid liigutusi – liikudes oma varjualusesse, siis võpatades seal, joostes välja tehes paar tiiru ja minnes uuesti varjualusesse tagasi, siis algas kõik otsast peale. Lisaks oli tal karvavahetus ja Rudolf nägi välja ikka päris õnnetu – suurem osa kehast karvutu ja siis kohati mõned laigud ja karvatutid rippumas. Lisaks oli ka väga palav ja oli näha, et see loom pole sellise kuumuse jaoks loodud. Seepeale helistas Raili sealsele töötajale ja rääkis loo ära – ta sai vastuseks, et see kõik on normaalne, sest kuna põdral karv suures osas maha tulnud, siis nahk on väga õrn ja väiksemgi putukahammustus võib tuua kaasa valuliku reaktsiooni. Seetõttu ka selline käitumine tal.

Foto: Tarvo Alev

Kui olime kogu loomapargile tiiru peale teinud ja näinud nii karu, ilvest, põtru, kitsi, rebast, närilisi ja piisoneid, siis hakkasime pargist lahkuma. Kassa juurest möödudes küsis töötaja, kuidas meile meeldis ja siis tuli jutuks veel see põhjapõdra teema ning töötaja rääkis pikalt ja laialt kogu pargist, erinevatest juhtumistest seal, loomadest ja ajaloost. Lisaks küsis ta järsku, kas käisime ka õpperajal, kus laudtee viis järve äärde, kus on vaatlustorn, millest võib näha erinevaid linde ja nende pesitsemist. Seal me muidugi ei käinud ja siis selle asemel, et liikuda pargist ära, keerasime suuna tagasi pargi poole ning läksime ja vaatasime ka seda õpperada kuni jõudsime palkidest tornini, kust oli väga kaunis vaade järvele ja tõesti oli sealt võimalik näha erinevaid linde ja ka seda, kuidas ühe liigi linnud oma pesi kaitsesid teiste eest.

Sellega oli küll nüüd see loomapark käidud risti ja põiki läbi ning võetud kõik, mis seal võtta andis. Õhtu lõpetuseks tahtsime teha midagi rahulikku ja lõõgastavat – sealsamas kandis asub Kuremaa järv, mille kaldal on Udu turismitalu, kus muu hulgas on võimalik ka paati laenutada, et sellega järvel sõita või kala püüda. Võtsime suuna sinnapoole ja kohale jõudes ootas meid ees huvitav vaatepilt – rahvast oli seal turismitalus suvitamas päris palju – mingi seltskond mängis võrkpalli, teised olid lihtsalt perega puhkamas ja kolmandad toimetasid järve ääres. Peremeest küll parajasti kohal polnud, aga üks naisterahvas oli teda seal asendamas ja oli lahkelt lubamas meil minna tunniks ajaks paadiga sõitma. Sellel ajal, kui kuurist sai toodud päästeveste, siis tuli üks seltskond just järvelt ja küsisid perenaiselt infot, kas kuskilt on võimalik ka usse kaevata, et saaks kala püüda. Raili hõikas kohe vahele, et meil ju on ussid autos viimasest kalalkäigust. Kuigi me polnud teadlikud, kas need ussid seal veel hingitsevad ja kui palju neid üldse järgi on. Tõin autost karbi, kus hakkasime sõrmega kaevama ja välja tuli umbes 7-8 täiesti elujõus vihmaussi. Mehel oli selle üle äärmiselt hea meel ning veel parem meel, et meil oli üks tühi kohvitops, kuhu ta sai ussid panna ja natuke mulda ka.

Foto: Tarvo Alev

Nad isegi pakkusid meile raha nende usside eest, mida me muidugi vastu ei võtnud, sest mu südametunnistus poleks lubanud võtta raha mõne mullase vihmaussi eest. Seepeale tegid nad pakkumise, et kuna niikuinii lähevad poodi, siis nad rendivad sealt Udu turismitalust parv-sauna ja me võime seal pool tundi sauna teha ja ujumas käia ning ka meie paadisõit on nende kulul. See oli küll väga ahvatlev pakkumine ja ma olin väga huvitatud sellest, et seda parv-sauna lähemalt uudistada. Võtsime paadi ja tõstsime lapsed paati – Raili läks lastega ette otsa ja eks mees peab oma kohust täitma ning nii ma siis istusin seljaga pere poole ja aerutasin. Parv oli ankrus keset järve, mille ümber hüppasid muudkui kalad veest välja, sest see seltskond oli senini püüdnud kala leivatükkidega, mis kõik seal vee peal ujusid ja kalad neid palakesi siis taga ajasid. Jõudes parveni, läksin ja käisin ka korra seal peal – lisaks saunale on seal terrass, kus on korralik grill ja siis on seal veel üks tuba, kus on lai voodi. Seega suurepärane võimalus veeta väga ekstreemne, aga vahva päev või isegi öö keset järve. Kuna ilm oli väga soe ja olin terve päeva unistanud sellest, et saaks end kasvõi korraks vette kasta, siis ei saanud ma kiusatusele vastu, et seal parve servalt korra vette hüpata. Ujusin veidi meie paadi ümber ja siis läksin ning jätkasin aerutamist, et käia ära järve vastaskalda juures ja vaadelda sealseid kalavõrke, mille ümber rohkelt linde istumas ja tiirlemas.