PEREGA REISILE | Ringreis Hiiumaal püüdes käia just neis kohtades, kus enamus inimesi ei käi 

Hellamaa kiigeplatsile jõudsime umbes lõuna ajal ja kuna seal on suur külakiik, siis olid lapsed hetkega nagu naelutatud kiige külge. Külaplatsil käis parajasti aktiivne talgutöö ja seetõttu oli seal rahvast päris palju. Lastele on sinna ehitatud erinevad ronimiskohad ja ka üks väiksem kiik. See oli järjekordseks heaks tõestuseks, et lastel pole õnneks palju vaja – kui enne olid kivid mererannas, siis nüüd kiiged. Muidugi selgus seal paigas see asi, et lastel on õnneks vaja ka süüa ja siinkohal hakkasid arvamused erinema – kuigi meil oli planeeritud teha päevane grillimine mõnes kaunis paigas, siis vanemad lapsed arvasid, et neile see variant kohe üldse ei sobi ja oleks ikka vaja sõita Kärdlasse burgerit sööma. Mõningase võimuvõitluse tulemusel kuulutasime end kaotajaks ja asusime sõitma Kärdla keskväljaku juurde. Kui ma olin endale burgeri välja valinud, siis selgus, et mul ei ole enam autos ei jakki ega ka selle taskus olevat rahakotti. Otsisime kogu auto läbi ja hakkasime mõtlema, kuhu sai see küll kaduda. Ainsa võimalusena tuli pähe variant, et võisin selle unustada Käinasse Raili õe juurde, kust me hommikul läbi käisime. Mureks aga see, et Käina asub Kärdlast ca 20km kaugusel ja me olime ju burgeriputka ees ning kõhud olid tühjad. Egas muud üle jäänud, kui tuli äärmiselt õnnetu nägu pähe manada ja pöörduda Raili ema poole, kas ta ehk saab seekord meile söögiraha laenata. Kuna olen ju saanud kunagi 12 aastat ekspertkoolitust, kuidas ilma kodutöid tegemata on võimalik saada kätte lõputunnistus tehes ette kurva kutsika silmad, siis oli sellest ka seekord abi. Saime kenasti kõhud täis süüa ja siis sõita sellel päeval juba teist korda Kärdlast Käinasse.

Foto: Tarvo Alev

Foto: Tarvo Alev



Tänu sellele vahejuhtumile tegime kiirelt ka edasised plaanid ringi ja võtsime eesmärgiks käia Emmastes ja Sõru sadama kandis (Saare lõunarannikul edela suunas). Sinna jäävad ka veel Sõru tuletornid ja Tohvri katakombid (II maailmasõja aegsed ehitised). Tegemist võimsa betoonist ehitisega, kus kunagi asus suurtükk, millega oli võimalik lasta ca 25km raadiusega, selle juures maaalused ruumid, kus hoiti ilmselt laskemoona, toimus suurtüki laadimine ja ilmselt veelgi mingid ruumid.

Foto: Tarvo Alev



Kell oli saanud 16.00 päeval ja Raili õe pere arvas, et nemad rohkem ei soovi enam ringi rännata. Samuti arvas ka Raili ema, et tema sõidab Kõrgessaarde koju ära. Meie aga soovisime veel midagi aktiivset teha. Nägemata oli veel Hiiumaa kõrbeks nimetatav Kaibaldi liivik ja mina polnud näinud ka seda kurikuulsat Hiiumaa Eiffeli torni. Alustasimegi tornist. Minu jaoks oli päris üllatav, et tegemist päris suure seikluspargiga ja see Eiffeli torn on vaid üks osa kogu pargist. Kuigi kogu park on mahutatud üsna kitsastesse tingimustes krundile nii, et erinevad majakesed, ronimiskohad, seiklustoad, muuseumiosa, batuut jms, siis jätab see just täiesti omanäolise mulje. Meelde tuli kohe Pipi Pikksuka segasummasuvila, sest see oli parim sõna, millega seda seal kirjeldada. Lastele on seal tegevust aga küll ja veel ning ka suurtele jätkub põnevust. Ainuüksi puidust ehitatud kõrge Eiffeli torni otsa ronimine on juba paras julgustükk, sest tegemist on tõsiselt kõrge ehitisega. See-eest on aga torni tipust vaade väga kaunis ja näha on Hiiumaa kaunis rannajoon saare põhjakaldal ning ümbritsevad metsad ja külad.

Foto: Tarvo Alev