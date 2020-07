PEA PIIRI: vahel võib ka üle piiri minna ja Lätti sõita 

Arvestades, kui edukalt said lätlased hakkama võitluses koroonaviirusega, võib suvel lõunanaabrite juurde minekut kindlasti soovitada.

Kui piirduda paaripäevase tiiruga Põhja-Lätis, võiks alustada näiteks Alūksnest. Eesti piirist paarikümne kilomeetri kaugusele jäävas linnas ollakse eestlastega harjunud. Võiks isegi öelda, et eesti keel on läti, vene ja inglise järel neljas kohalik keel, sest enamikul viitadel on need neli kogu linnas esindatud. Isikut tõendavat dokumenti ei pea siin aga kaasas kandma Eestimaa, vaid mõistagi Venemaa läheduse tõttu. Kohalike sõnul korraldatakse aeg-ajalt isegi kontrollreide.