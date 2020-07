Reisimine ÕL VIDEO | VÄIKELINNATUUR: Kärdla maapõuest purskab konnapiiritust! Johanna-Kadri Kuusk | Video: Mari Luud , täna, 10:56 Jaga: M

GALERII

Foto: Mari Luud

Õhtuleht käib sel suvel läbi Eestimaa väikelinnad, mis on eestlaste seas kõige vähem tuntud. Tutvustame teile Kärdlat! Saareleminek on justkui sõit teise maailma. Ühtlasi on Kärdlasse lendamine kõige lähedasem asi välisreisile, mida Eesti siseturism pakub.