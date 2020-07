Avesta – praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS Päikese päeva märksõna on Püha Sõna – sel päeval sõna materialiseerub. Iseäranis hea päev osalemiseks töötubades, meistrikodades, laagrites. Jälgi hoolega kuuldut ja seda, mida ise räägid. Loe palveid ja mantraid. Õhtul käi saunas, lõbutse ja naera iseenda üle, sest see on parim kaitse mustade mõtete vastu.