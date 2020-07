Vaata ja imesta! Tallinlanna ehitab üliägedaid miniatuurseid majamudeleid 

Päkapikule või Pöial-Liisile sobivaid väikeseid elamuid on Xenia (33) hooti ehitanud kuskil seitse aastat. Kõige esimene näputöö rändas aga juba ammu prügimäele. «Uh, ma ei jäänud sellega üldse rahule. Suur ja kohmakas, lisaks polnud sel eriti detaile,» raputab ta pead. Just vaikne nokitsemine tillukeste nüansside kallal naisele kõige rohkem meeldibki. «Mul on üks prügikast, millega väga rahul olen,» lausub miniaturist uhkelt.