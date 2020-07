Kultuur Eesti suveteatrite kroonimata kuninganna Loone Ots: mind inspireerib suur armastus Silja Paavle , täna, 14:48 Jaga: M

GALERII

SUURES VAIMUSTUSES: Visnapuu vaimustas Loone Otsa juba plikapõlves. Sestap on ta õnnelik, et just tema sule alt uue hingamise saanud senimängimata näidend «Keisri usk» on kirjaniku 130 aasta juubeli tähistamise kõrghetk. Foto: Silja Paavle

«Üsna tavatu suvi,» nendib Loone Ots. Kui tavaliselt on tal näitekirjanikuna kolm kuni viis suvelavastuste esietendust, siis nüüd vaid üks – täna jõuab Luunjas lavale «Keisri usk».