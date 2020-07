Ära põe oma keha! Endine miss Madli Vilsar õpetab vormikaid naisi piltidel poseerima 

Enda keha mõistmise nimel on Madlil (29) selja taga tõelised Ameerika mäed. «Arvan, et olen paranev,» iseloomustab ta hetkeolukorda. Varem tekkinud hingehaavad üleöö ei kao ja naine pole kindel, kas ta sõna «tervenenud» enda kohta üldse kunagi kasutama hakkab. «See rahulolematus keha suhtes käib minuga kaasas juba lapsepõlvest, nagu ka teiste kommentaarid mu välimuse kohta. Praegu suudan sellest üle olla, sest tunnen end paremini,» räägib ta. Kunagised missivõistlustel tehtud fotod tunduvad nüüd kurbnaljakad. «Nägin end täiesti teisiti. Olin väga peenike, aga ikka öeldi, et see pole piisav. Praegu olen kindlasti palju paremas seisus.»