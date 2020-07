Inimesed Rinnavähi seljatanud Ülle Kiivet: „Rõõm aitab mul end tervemana hoida.“ Liis Ilves , täna, 06:00 Jaga: M

UHKE VANAEMA: Täna on Üllel vähiühingu töö kõrval veel üks äärmiselt oluline roll täita – olla kahe tütre viiele lapsele vanaemaks. Seda rolli saab ta erilise innuga täita just suvel, mil noorema tütre Külli pere tema juures elab. «See on selline õnn, kui väike kaheaastane pesamuna hommikul vastu jookseb ja kallistab. Need on minu rõõmud!» on ta eluga rahul. Foto: Tiina Kõrtsini

Rinnavähi seljatanud Ülle Kiivet tunnistab, et oma haigusest ei ole kunagi kerge rääkida – iga kord elad haiguse justkui uuesti läbi, rasked hetked jooksevad filmilindina silme ees.