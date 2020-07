Inimesed VÄRSKES NAISTELEHES | Koroonast tervenenud Saare memmed õpetavad, kuidas elada saja-aastaseks Naisteleht , täna, 00:00 Jaga: M

Foto: Naisteleht

Värske ja trükisoe Naisteleht on taas ilmunud! Seekord on kaanel kaks väga erilist prouat. Vähesed elavad sajandivanuseks. Veel enam – vähestel saja-aastastel on õnnestunud seljatada koroonaviirus. Saaremaa memmed Selma Leesi ja Natalia Sigibert suutsid mõlemat.