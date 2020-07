Muhe hobi! Harjumaa mees valmistab vanadest autojuppidest miniatuurseid sõidukeid 

See maja Saue linna külje all koos iidvana kõrvalhoone, maakividest laotud muistse lauda vundamendi, eaka mootorratta ja kaevuga tekitab eos pererahva suhtes sooja tunde. Ent mõne aja eest talu soetanud Noorlaidude pere, millega enam kui aasta tagasi liitus poeg Jarl, ongi sümpaatne. Pereema Katri pakub omavalmistatud porganditorti ja siis teeme tutvust abikaasa Ingmari (36) harrastusega, milleks on raskest metallist miniliikurite valmistamine.

«See on tegelikult vanametalli taaskasutamine, millest on nüüd saanud mänguasi, kingitus või suveniir,» lausub Ingmar ja lisab, et Katriga tutvudes oli selline harrastus talle suur plusspunkt. «Mees, kes oskab ise asju teha. Esimeste koos oldud jõulude ajal tekkis Katril juba õigustatud kingiootus ja kinkisin talle väikese mootorratta. Kõige pisema, mis ma üldse teinud olen. Rohkem teisi nii väikeseid mul teha ei lubatagi,» muigab mees.

Hariduselt ei tohiks mees aga osata isegi naela seina lüüa, rääkimata siis suurte või väikeste masinamudelite meisterdamisest. Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna lõpetanud arheoloog tänab mõttes vanaisa, kes oli osav puusepp. Muidugi õpetas vanaisa omal ajal nokitsemist ja tisleritööd ka lapselapsele.