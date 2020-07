EESTLASED LAIAS ILMAS | Austraaliasse kolinud Grete: maailmarändur Tim võttis mu südame Tallinnast kaasa 

Grete on veetnud enamus aja Melbourne'is ja ta leiab, et seal on kõige suuremaks üllatuseks ilm. „Kannan ikka kotis kaasas bikiine, vihmakeepi, talvejopet ja kindaid, sest kõike võib mõne tunni jooksul vaja minna,“ kirjeldab ta lõbusalt.

Kui ilm on krutskeid täis, siis loodus on Austraalias kogu aeg lummavalt ilus. „Kängurud, sisalikud, vaalad, haid, papagoid, isegi pingviinid," loetleb ta ning lisab: „kased ja palmid kasvavad kõrvuti!"

Samuti üllatas Gretet võõraste inimeste avatus, ausus ja abivalmidus. „Kui korraks tänavanurgal peatuda, uurivad möödujad, et kas kõik on hästi või ega ma eksinud pole. Eks mu euroopalik välimus reedab ka, et ma päris kohalik pole,“ tunnistab Grete. „Kõikidelt, ka kohalikelt võib alati uurida, et kust nad pärit on, ja tavaliselt on inimestel väga huvitavad vastused,“ meenutab ta oma kogemusi võõrastega suhtlemisel.

Mida peaks teadma Austraaliasse kolides?

Grete paneb südamele, et Austraalias on väga keeruline olukord viisadega. „Igal viisal on omad piirangud ja kontrollitakse hoolega, kas kõik tingimused on täidetud," ütleb ta. Samuti soovitab ta vaadata, mis toiduaineid võib kaasa tuua ja deklareerida enda leivavarud lennukis. „Linnad on suured ja tasub endale auto osta," tunnistab ta. Austraalias on vasakpoolne liiklus, kuid Grete sõnul harjub sellega üpris ruttu. Mida ta aga rõhutab, on päikese intensiivsus. „Päike on mega tugev ja alati peab kasutama päikesekreemi," selgitab ta.