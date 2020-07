Inimesed EESTLASED LAIAS ILMAS | Dubai kõrbe lähistel elav Mari-Liis: kuskil peab ju rohi olema rohelisem! Stella Vaus , täna, 15:01 Jaga: M

GALERII

Mari-Liis Foto: Erki Pärnaku

Naistelehe sari „Eestlased laias ilmas“ toob teieni lood põnevatest Eesti inimestest, kes on pikemaks ajaks välismaale kolinud. Mari-Liis on elu üles ehitanud Dubais. „Seal on 85 protsenti sisserännanuid, nii et enamik inimesi, keda sa näed, on britid, ameeriklased jms. Kohalikke näed ainult kaubanduskeskustes,“ teab eestlanna.