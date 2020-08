EESTLASED LAIAS ILMAS | Liisa-Maria Pihlak: naljast arenenud idee viis mind Inglismaale uhkeid pulmi korraldama 

Peale keskkooli lõppu Inglismaale kolimine oli Liisa-Maria endagi jaoks üllatus. Vaatamata sellele, et süda oli alati ihanud kodumaalt lahkuda ja laia maailma avastama minna, ei olnud Inglismaa tema kindel plaan. „Teadsin alati, et soovin õppida välismaal, kuid polnud kindel, kus täpsemalt. Inglismaale kandideerisin pooleldi naljaga, et näha, kas mind üldse vastu võetakse," meenutab Liisa-Maria. Kõik viis ülikooli, kuhu Liisa kandideeris, võtsid ta vastu. „Ega siis enam muud üle ei jäänudki, kui neist üks välja valida," räägib Liisa-Maria, kes suundus õppima Birminghami.