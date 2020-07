Vau! Eesti suurimas erakollektsioonaias kasvab ligi 7000 erilist taime 

Üks asi on taimi koju tuua, kuid see tähendab ka vajadust need kõik maha istutada. Ja kedagi teist Viivi (52) oma peenarde juurde naljalt ei lase, isegi rohima mitte. Naine naerab vahel, et kui peaks abilise otsima, siis miinimumnõue kandidaadile on botaanikudiplomi olemasolu. Ent lisaks läheb siiski tarvis julgust, sest hiljaaegu utsitas Viivi teda külastanud Tartu botaanikaaia töötajaid peenraid rohima, kuid nood ei julgenud.