Uskumatult tubli! 9aastane ajukasvajaga Lenna ei jäta haiguse tõttu midagi tegemata 

Paljud lapsed lükkavad kooliminekut edasi, aga Lenna (9) tuli raviga hästi toime ja sai siiski seitsmeaastaselt kooliteed alustada. Sügisel juba kolmandasse klassi mineva tüdruku lemmiktund on tööõpetus. Seejuures loetleb südikas neiu üles, et kooli kõrvalt käib ta veel rahvatantsus, ujumas ja laulmas. Energiat jagub veel paljuks muukski.

Ema märgib, et Lenna ise ei pea ennast haigeks. «See on lihtsalt üks asi, mis temaga kaasneb. Midagi, mis vajab jälgimist ja millega peab arvestama,» selgitab ema.