Kodused maskid ja kompressid: suvel kiika iluraviks valmistudes köögiviljaaeda! 

Koduaias kasvavatest köögiviljadest on mahekosmeetikas eriti menukas kurk: see niisutab, jahutab, rahustab, värskendab, pehmendab, silub, toidab, toniseerib, vähendab turseid, leevendab nahaärritust ja päikesepõletust, loetlevad kosmeetikud. Kurk on kergelt pinguldava ja pleegitava toimega. Näiteks võib kohe hommikul panna hästi õhukesed kurgiviilud silmadele või poolikud viilud silmade alla ja hoida neid seal 5–10 minutit – kohe tõmbub nahk pingule ja silmaalused muutuvad heledamaks.

Ülemäära napist uneajast, liiga rohkest vedeliku joomisest ja soolase toidu söömisest hilja õhtul annavad kõige sagedamini märku tursunud silmad. Lihtsaim viis turse alandamiseks on jahe kompress. Enne seda tuleb katta silmalaug kaitsva kreemiga, sest silmaümbruse nahk on väga õrn. Kompressiks tuleb keeta näiteks pärnaõie- või peterselliteed, see jahutada ja kurnata, siis vatipadjakesed tee sees märjaks kasta ning panna suletud laugudele. Märgade padjakeste all tuleb silmi ettevaatlikult pilgutada, et osa vedelikku pääseks silma sisse.