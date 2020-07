Müstika Horoskoop 29. juuli kuni 4. august Naisteleht , täna, 06:00 Jaga: M

dark fantasy sorceress woman, composite photo

JÄÄRTee midagi kasvõi ainult rõõmu pärast. On aeg sukelduda oma lapsepõlve unistustesse ja kõigesse sellesse, mille suhtes oled kirglik – leidub ju asju, mida oled alati teha tahtnud.Pane tähele! On aeg elu kergemalt võtta, mitte liialt pingutada ja võimalusel hoiduda stressitekitavatest tegevustest. Et asjatuid vastasseise vältida, mõtle ettevõtmised enne alustamist läbi.