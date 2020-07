Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päeva valitsevad taevatähed ning eelkõige Siirius. Paraku ei tõuse ta meie laiuskraadidel kuigi kõrgele ning me ei saa teda vaadelda kogu tema heleduses ja hiilguses. See päev on seotud tuleviku loomisega, seega ka lastega: nende kasvatamise ja treeninguga. Hea on mängida malet, kabet või muid loogikaga seotud mänge või lahendada ülesandeid. Need on täna kui argimaagia, mis aitab leida parimaid tulevikuvariante

Lõviosa päevast kestab kuutsükli 10.päev, kindla kodu ja traditsioonide jätkamise päev. Mees annab traditsioone edasi, aga naine säilitab neid. Kell 18.52 saavutavad tundlikkus ja emotsionaalsus kõrgendatud oleku. Seksuaalkontaktid ja armusuhted võivad lõppeda rämedate solvangute ja tülidega.