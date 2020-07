Inimesed Muinasjuttude maalija Siima Škopi tütar: „Vaatasin lapsena lummatult seda võõrasema hirmuäratavat pilku …“ Verni Leivak , täna, 18:30 Jaga: M

GALERII

MUINASJUTTUDE MAALIJA: «Ma olen alati nautinud laste joonistamist, neis on nii palju huvitavat ja väljendusrikast. Saan lastega suurepäraselt läbi, Käsmus suvitades tiirles neid mu ümber vahel kümneid,» on Siima Škop ühes intervjuus tunnistanud. Foto on tehtud 2012. aastal. Foto: Tanel Meos

«Paljud raamatud, kuhu mu ema pilte tegi, on ilmunud kordustrükkidena. See näitab, et ema elab oma teostes edasi,» ütleb muinasjuttude maalijana tuhandete laste südamesse pugenud kunstniku Siima Škopi tütar Zoja Mellov.