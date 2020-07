700 kirivööd 90 eri mustriga! Kangastelgedel kuduja Ene koob päevas kuni 70 sentimeetrit 

Ene (61) on tulemusteta püüdnud ajusopis sobrada ja välja mõelda, kuidas ta üldse rahvariidevöödeni jõudis. Küll katsetas naine aga enne paljusid teisi käsitöötehnikaid ja on tuntud ka osava kuduja, heegeldaja ning tikkijana. Ene pakub, et küllap tundusid need talle vahelduseks lihtsalt huvitavad.