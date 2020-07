Reisimine Rabades on midagi müstilist! Suur ülevaade, kuhu minna maalilisi rabajärvi avastama Katrin Helend-Aaviku , täna, 16:16 Jaga: M

Parika väikejärv Foto: Elmo Riig / Sakala

„Kui tahad näha hingematvat loodusmaastikku, siis varahommikusest või päikeseloojangukumas rabamaastikust midagi kaunimat on raske välja mõelda,“ kutsub Eesti rabasid avastama keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Herdis Fridolin, kellele rabad on väga südamelähedased. Temaga on ühte meelt ka matkakorraldaja, fotograaf, dendroloog ja raamatusarja „Eesti loodusmonumendid“ autor Martin Suuroja.