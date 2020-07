ÜKSINDUSEST TÜDINUD? „Kohtingutel käimises pole midagi häbiväärset!“ 

Keeruliste suhtlemisprobleemide lahendamisele spetsialiseerunud psühholoog Erik Rüütel arvab, et sobiva partneri leidmiseks peaks seadma eesmärgi, millist inimest otsitakse. „Igasugune suhtlus toetub kontakti eesmärgile. Kui võetakse eesmärk leida pikaajaline partner, on väga oluline enda jaoks paika panna, millised kriteeriumid teise inimese juures on need kõige olulisemad ja millised vähem olulised,“ arutleb psühholoog. „Kui radar paigas, on kergem märgata inimesi, kes nendele kriteeriumidele vastavad ning võiksid olla potentsiaalsed partnerid või tulevased elukaaslased. Sellise radari olemasolu ei tähenda, et sobib ainult ühte tüüpi inimene – sobivad need, kes vastavad olulistele kriteeriumidele. See, kas inimene on see õige, ütleb lõppkokkuvõttes ikkagi mõne aja möödudes meie süda.“